En France, un ancien étudiant d'une école française originaire du Sénégal fait parler. Depuis quelques heures, la presse s'intéresse à un mail menaçant envoyé par cet ancien étudiant d'origine africaine de l'école d'architecture de Nantes. Des extraits du mail qui est adressé "aux blancs" ont même été diffusés dans la presse. Ces anciens camarades qui se sont confiés dans la presse locale ont pour la plupart présenté cet ancien étudiant sénégalais comme quelqu'un de "sage" et certains même ont dit être "surpris" par la violence du message envoyé dans les boites des étudiants et du personnel de l'école dimanche matin.

Un ancien étudiant venu du Sénégal pour étudier à l'école d'architecture de Nantes en France fait parler de lui après avoir envoyé un message menaçant "aux blancs" de son école. Dans son message, il fait référence au passé colonial de la France et à la religion musulmane et leur déclare ouvertement "la guerre". «Sachez que cher blanc, après tous ce que j'ai vécu dans votre pays, dans votre école, je vous déclare la guerre, oui je vous serai hostile», lit-on dans le message de l'ancien étudiant africain qui visiblement est en colère contre la France à cause de son passé colonial.

«Votre pays, vos villes, vos architectures sont construites avec le sang de l'homme noir. Trainés de force, pour combattre à vos côtés et tués lâchement comme du bétail. Vos ancêtres et héros font partis des pires hommes que l'humanité aient connus. Aujourd'hui vous êtes complices. Votre silence, votre insouciance en dit long», a également écrit l'ex-étudiant qui relève que l'Afrique souffre mais qu'ils s'en foutent. "Au contraire vous vous la coulez douce", poursuit l'étudiant qui a parle de ces «sales blancs de merdes» dans son courrier menaçant.

L'ancien étudiant reconnait tout de même qu'il y a une «minorité à qui il reste de l'humanité». Il a également dénoncé la "cruauté" "des blancs" et les a invité dans les mosquées. «Sachez que tout cela sera jugé, devant Allah, le seigneur de l'univers. Oui vous ne pouvez pas croire, votre peuple rejette Dieu et toute forme de spiritualité car le bilan est lourd. Et pourtant c'est l'un des pays où il y'a le plus d'église, mais toujours vide. Vous êtes cruels !!! Je vous invite dans nos mosquées qui, au contraire débordent. Venez voir les vendredis». Après la diffusion du message, l'école a assuré s'être rapprochée des «autorités policières et judiciaires afin de porter plainte au nom de l'école». Aussi, elle a assuré que les forces de l'ordre seront présentes dans les alentours de l'école. Ce qui a été effectif selon le Figaro.