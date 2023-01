Solomon Pena, un ancien candidat républicain ayant perdu une élection locale dans l’État du Nouveau-Mexique, a été arrêté par les forces de l’ordre américaines. Selon les informations de la presse américaine, les autorités l’accusent d’avoir payé des hommes afin qu’ils tirent sur les maisons de quatre démocrates. L’homme politique et pro-Trump, qui n’a remporté aucun siège lors de l’élection, est, en effet, accusé d’avoir organisé ces fusillades contre les maisons de deux législateurs d’État et deux commissaires de Comté. Les tirs ont eu lieu entre le 4 décembre 2022 et le 03 janvier 2023, mais n’ont pas fait de blessé, selon la police.

Il « est accusé d’avoir conspiré »

Le 03 janvier, les balles ont visé le domicile de la sénatrice Linda Lopez, dont trois ont traversé les fenêtres de la chambre de sa fille de 10 ans. L’arrestation de Solomon Pena a eu lieu le lundi 16 janvier 2023 et a été confirmée par le chef de la police d’Albuquerque. Dans un tweet, il a écrit que le mis en cause « est accusé d’avoir conspiré » et « d’avoir payé quatre autres hommes pour tirer sur les maisons de quatre politiciens démocrates ». Dans une interview accordée au média américain NBC News, Gilbert Gallegos, un porte-parole de la police, a indiqué que le républicain estimait avoir perdu l’élection à cause d’une fraude, comme cela avait été le cas, selon lui, pour Donald Trump lors de la précédente élection présidentielle.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les démocrates sont victimes d’attaques. En octobre 2022, le mari de l’ancienne cheffe démocrate de la chambre basse du Congrès, Nancy Pelosi, Paul Pelosi, avait été violemment attaqué. Il s’agit d’une attaque qui ciblait la présidente de la Chambre des représentants. Drew Hammill, porte-parole de la femme politique, avait fait savoir que l’auteur de l’attaque cherchait la démocrate et avait « menacé de mort » son mari. Paul Pelosi, également octogénaire, avait « été opéré avec succès pour soigner une fracture du crâne et de graves blessures au bras droit et aux mains », toujours selon Drew Hammill.