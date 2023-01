Quatre mois après son accréditation au Gabon, l’ambassadeur malien a été retrouvé mort dans sa chambre. Selon les informations rapportées par les médias gabonais à cet effet, le décès aurait été constaté le 14 janvier dernier par ses collaborateurs. Ces derniers auraient dû défoncer la porte alors que le chef de la mission diplomatique malienne ne donnait pas signe de vie. La mort du diplomate du nom de Mamadou Mandjou Berthé a été constatée à l’hôpital d’instructions des armées d’Akanda. Pour l’heure, les causes du décès du diplomate n’ont pas été communiquées.

Il avait été précédemment ambassadeur du Mali en Belgique. Des sources proches de l’ambassade malienne au Gabon font remarquer que le diplomate était hypertendu et diabétique. Il avait présenté sa lettre créance au président gabonais, Ali Bongo dans la même période que, l’ambassadeur de la République de la Guinée-Équatoriale, Antonio Ebale Ayingono, et l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Jinjin. Les réactions fusent de toute part depuis l’annonce du décès de l’ambassadeur.

Des hommages...

Le gouvernement dirigé par Assimi Goïta, Président malien de la Transition, a présenté « ses sincères condoléances à la nation malienne », à l’annonce de la nouvelle. Plusieurs diplomates ont tenu à faire part de toute l’admiration et de la considération qu’ils ont pour l’illustre disparue. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, Bart Ouvry, ambassadeur de l’UE au Mali l’a décrit comme un « homme courtois et attentionné » qui a contribué aux bonnes relations et à la coopération entre le Mali et l'UE.