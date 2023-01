Le nouveau clip de la célèbre chanteuse colombienne Shakira continue d’enregistrer des millions de vues et de faire la une de la presse people. En effet, dans son titre intitulé BZRP Music Sessions #53, fait avec producteur argentin, Bizarrap, l’artiste s’en est pris à son ex-compagnon et ancien joueur du FC Barcelone, Gerard Piqué. Shakira semble ne pas du tout apprécier la relation entre ce dernier et l’Espagnole Clara Chia. Ainsi, dans sa chanson au rythme électronique, elle a notamment lancé à l’ex-joueur : « De l’amour à la haine, il n’y a qu’une étape, ici ne revient pas m’écouter. Zéro rancune bébé, je te souhaite du bien avec ma soi-disant remplaçante ».

« Tu as échangé une Rolex contre une Casio »

Shakira avait continué en ajoutant, entre autres : « Je ne sais même pas ce qui t’es arrivé, tu es tellement bizarre que je ne te reconnais même pas. J'étais trop grande pour toi, tu en as maintenant une comme toi. Tu as échangé une Ferrari contre une Twingo. Tu as échangé une Rolex contre une Casio ». Il n’a visiblement pas fallu longtemps pour que le principal intéressé réagisse aux piques de la chanteuse. Lors d’une émission, le vendredi 13 janvier 2023, où il parlait de sa Kings League, une compétition qu’il a lancée avec de nouvelles règles inspirées de plusieurs sports dont le water-polo, il s’est présenté avec une montre Casio.

L’occasion était pour Gerard Piqué d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat entre la marque de montre et la compétition. Sur le plateau de l’émission, l’homme de 35 ans a déclaré : « Est-ce que c’est une blague ? Non, non, je suis sérieux. Je vous le dis, cette montre, c’est pour la vie ». Notons que suite à la publication du clip de Shakira, la chanteuse a notamment reçu le soutien de l’épouse de Lionel Messi, Antonella Rocuzzo. Sous la publication Instagram de Bizarrap, cette dernière a mis plusieurs émojis de flammes. Sur Twitter, elle a liké un tweet visant Piqué. « Désolé, mais il a détruit sa propre image lui-même, si c'est un conn*rd, personne n'est à blâmer, seulement lui » indiquait le tweet.