3 jours après l’accident mortel de Sikilo qui a vu le nombre de décès passé à 4O hier après la mort d’un des blessés en cours d’évacuation sur dakar, les autorités ont décidé de tirer les choses au clair et lutter contre les cas d’accidents. Ainsi, les propriétaires des 2 bus de transport ont été placés en garde à vue au commissariat de Kaolack. Le propriétaire du bus qui a quitté la région de Tambacounda dont l’un des pneus a éclaté est à l’origine du drame est poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui, pneumatiques défectueuses et défaut d’assurance.

Le second bus impliqué dans cette accident d’une rare violence en provenance de la capitale dakar est accusé d’abandon d’un véhicule à un tiers non titulaire du permis (D), valable pour conduire un bus de transport. Selon toujours les enquêteurs de la police, tous les 2 propriétaires des bus ne disposent d’un agrément des autorités pour exercer dans le transport routier. Pendant ce temps, les syndicats de transport eux montrent les muscles et s'opposent à certaines décisions prises par le gouvernement à l'issue du conseil interministériel du transport. Au dela de dénoncer l’absence de dialogue au cours de cette rencontre, les syndicalistes estiment que le coût du transport va augmenter nécessairement.

La raison, l’interdiction par les autorités de toute modification des véhicules pour augmenter le nombre de place, s’ajoute l’interdiction de transporter des bagages pour les bus sans oublier la hausse du prix du carburant de l’ordre de 100 franc CFA depuis samedi dernier.Des mesures qui révoltent plus d'un parmi les transporteurs qui menacent d’aller en grève pour pousser le gouvernement à revoir sa copie. Pour le ministre des transports, Mansour Faye, il n'est pas question pour l’état de reculer car il y va de l’intérêt de tous. Toutefois il soutient qu’il n'y aura pas de confrontation avec les acteurs du transport.