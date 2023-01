En pleine guerre en Ukraine, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a tenu a mettre en garde l'Occident contre le risque de guerre nucléaire. S'exprimant sur la guerre déclenchée en Ukraine depuis le mois de Février de l'année dernière, l'ancien numéro un russe a affirmé que les Occidentaux veulent voir la Russie perdre la guerre, mais ils ne prennent pas en compte une des conséquences qui pourraient en découler. Cela pourrait déclencher une guerre nucléaire. L'information a été rapportée par plusieurs médias occidentaux dont The Guardian.

Dmitri Medvedev avertit l'Occident. Le monde pourrait faire face à une guerre nucléaire si la Russie arrivait à perdre la guerre en Ukraine comme le veut l'Occident. À en croire, "la perte d'une puissance nucléaire dans une guerre conventionnelle peut provoquer le déclenchement d'une guerre nucléaire". "Demain, à la base de Ramstein de l'OTAN, les grands chefs militaires discuteront de nouvelles tactiques et stratégies, ainsi que de la fourniture de nouvelles armes lourdes et de systèmes de frappe à l'Ukraine. Et c'était juste après le forum de Davos, où des partisans politiques sous-développés répétaient comme un mantra : Pour parvenir à la paix, la Russie doit perdre", a d'abord affirmé l'ancien président Dmitri dans son message sur Telegram.

Puis, l'ancien président russe a mis en garde l'Occident sur les potentiels conséquences. "Et il ne vient à l'esprit d'aucun d'entre eux d'en tirer la conclusion élémentaire suivante : la perte d'une puissance nucléaire dans une guerre conventionnelle peut provoquer le déclenchement d'une guerre nucléaire. Les puissances nucléaires n'ont pas perdu les grands conflits dont dépend leur sort. Mais cela devrait être évident pour tout le monde. Même à un politicien occidental qui a conservé au moins une trace d'intelligence", martèle M. Medvedev.