Une histoire de vente d’un avion de la compagnie CIEBA Internationale éclabousse la famille du président de la Guinée équatoriale Teodoro Obiang. Selon les médias locaux, le fils de l’homme fort de la Guinée équatoriale est poursuivi par la justice de son pays pour la vente d’un avion de la compagnie nationale un ATR-72-500 à la société Binter d’Espagne. Ruslan Obiang avait envoyé l’avion en Espagne pour les besoins de révision de l’appareil en 2018. Depuis plus aucune nouvelle de l’avion jusqu'à ce qu’une enquête ne vienne éclater le deal.

L’actuel directeur de la compagnie CIEBA International a reconnu les faits qui lui sont reprochés et une interdiction de sortie du territoire lui a été notifiée ainsi que toutes les personnes impliquées dans ce dossier qui défraie la chronique à Malabo la capitale de la Guinée équatoriale. D’ailleurs il serait en résidence surveillé le temps de tirer l’affaire au clair. Le vice-président non moins son frère a ordonné son arrestation et ne voudrait pas se laisser emporter un quelconque sentiment familiale ou de favoritisme.

Téodorin Nguema Obiang Mangue a également proposé qu’il soit démis de ses fonctions en sa qualité de directeur général de la compagnie CIEBA Internationale. Ce scandale n’est pas une première pour la famille du chef de l'État de la Guinée équatoriale. Le vice-président en question a été condamné en France pour enrichissement illicite et ses biens avaient été saisis par la justice française. Tout comme en Angleterre qui a aussi gelé tous ses avoirs.