Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a réussi à échapper à un groupe de manifestants qui l'avait bloqué à l'aéroport international Toussaint-Louverture, en quittant l'aéroport par une sortie de service pour une destination inconnue. Il était accompagné de ses gardes de sécurité, composés à la fois d'Haïtiens et d'étrangers. L'assassinat des policiers est à la base du début des manifestations. Les policiers ont bloqué Henry à l'aéroport alors qu'il revenait d'un sommet en Argentine.

Les manifestants ont également attaqué la résidence du Premier ministre, incendiant des pneus de voiture à proximité et jetant des pierres sur le bâtiment, et tirant sur les agents de sécurité. Il n'y a pas de rapport de blessures ou de morts. En octobre dernier, Henry a fait appel à l'aide internationale pour combattre les groupes criminels armés et la crise humanitaire en Haïti. Le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé des sanctions et un embargo sur les armes à l'encontre des groupes extrémistes du pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a proposé de déployer un contingent international pour faire face à la crise humanitaire, mais cette proposition a été rejetée par le Sénat haïtien.

À propos des élections

Selon les dernières annonces de la Commission électorale indépendante d'Haïti, les élections présidentielles et législatives prévues pour l'année 2022 auront finalement lieu en 2023. Cette décision a été prise suite à des problèmes logistiques et administratifs qui ont empêché l'organisation des élections dans les délais impartis.

Cette annonce a suscité des réactions mitigées de la part de la population haïtienne. Certains se réjouissent de cette décision, considérant qu'elle permettra une meilleure organisation des élections et une participation plus large de la population. D'autres, en revanche, déplorent ce report, qui prolongera encore la période d'incertitude politique et économique que traverse le pays depuis de nombreuses années. Malgré les réticences, la commission électorale assure que tout sera mis en œuvre pour assurer le bon déroulement des élections en 2023 et garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral.