Un tribunal de Floride a ordonné à l’ancien président américain Donald Trump et à son avocate de verser près d’un million de dollars dans le cadre du procès intenté par eux contre l’ancienne secrétaire d’État, Hillary Clinton. "Nous sommes confrontés ici à un procès qui n’aurait jamais dû être intenté", lit-on dans le jugement du tribunal fédéral, publié dans la base de données électronique de ce dernier. "L’inconsistance des griefs était évidente dès le départ", a déclaré le juge Donald Middlebrooks. L’ex-président et son avocate Alina Habba accusaient Mme Clinton et 30 autres personnes d’avoir tenté de diffamer Donald Trump pendant la campagne électorale de 2016.

Ils ont exigé 70 millions de dollars de dommages-intérêts. Les défendeurs ont à leur tour adressé une requête au juge, affirmant que les allégations de l’ancien président étaient dénuées de fondement et demandant plus d’un million de dollars de dommages-intérêts à M. Trump et à son avocate. Le Russe Igor Dantchenko, qui avait déjà été déclaré non coupable d’avoir sciemment fourni de fausses informations à des agents du FBI, figurait parmi les personnes demandant le remboursement des frais. "Aucun avocat raisonnable n’aurait déposé cette demande", a déclaré le juge, notant que "Trump et ses avocats abusent du système judiciaire". Le tribunal a ainsi accédé à la requête de Mme Clinton et des autres défendeurs, en condamnant M. Trump et Mme Habba à payer une amende de 937.900 dollars.

En mars dernier, M. Trump a intenté un procès à Mme Clinton, candidate du Parti démocrate à l’élection présidentielle de 2016, l’accusant, elle et d’autres personnes, d’avoir conspiré pour diffuser de fausses informations sur ses liens avec la Russie pendant la campagne électorale. En juin 2022, M. Trump a versé au dossier des documents relatifs à l’affaire classée du procureur spécial John Durham contre le juriste Michael Sussmann, lié au Parti démocrate. Le juge Middlebrooks a rejeté la demande en septembre, mais les représentants de M. Trump ont contesté cette décision, après quoi Mme Clinton et d’autres défendeurs ont déposé leur requête. (Tass)