En Espagne, des candidates au poste d’hôtesse de l’air ont été obligées de se mettre en sous-vêtements au cours de la cession de recrutement pour Kuwait Airways. L’information a en effet été rapportée par El Diario. La situation se serait produite le 5 novembre dernier à l'hôtel Melia Barajas, près de l'aéroport de Madrid en Espagne. La compagnie aérienne aurait confié le recrutement à l’entreprise spécialisée Meccti. Les incidents ont alors eu lieu au cours de l’entretien individuel.

A en croire les confidences qui ont été faites par certaines candidates, l’objectif était de « vérifier la présence de tatouages, de cicatrices ou de taches de naissance ». Au total, trois participantes à la cession de recrutement auraient confié au média leur mésaventure. L’une d’entre elle indique être sortie de l’entretien en pleurant. Les recruteurs lui auraient demandé d’enlever tout ce qu’elle avait sur son corps excepté ses sous-vêtements.

"Il m'a demandé de remonter ma robe"

« Il m'a demandé de remonter ma robe. Je l'ai relevée un peu, il a frappé juste en dessous de mon genou et il l'a remontée jusqu'à ma culotte. La robe avait une fermeture éclair dans le dos et il m'a demandé de la baisser jusqu'à ma taille et de rester en soutien-gorge », a-t-elle confié. Les recruteurs n’auraient véritablement pas été tendres avec les candidates qui ont dénoncé des remarques et commentaires désobligeants. Au média El Diario, une autre candidate a confié qu’une concurrente a été remerciée juste à cause d’une mini-cicatrice au sourcil. « Le recruteur lui a dit qu'il se fichait de ses sept langues, et qu'il ne baisait pas les gens avec des cicatrices », a-t-elle confié.