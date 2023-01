Entre Israël et le royaume d'Arabie Saoudite, les relations ne sont pas tout à fait normales. Depuis toujours, la question de l'Etat Palestinien divise ces deux alliés du pays de l'Oncle Sam qui ont des relations cordiales avec toutes les administrations qui se sont installées à la Maison-Blanche. Hier jeudi, le numéro un américain, le démocrate Joe Biden a évoqué avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, d'«élargir» les accords d'Abraham en faisant allusion à Riyad. Mais cela semble être un vœux pieu après la sortie d'un officiel saoudien qui a donné la condition pour une normalisation des relations en Riyad et Israël.

L'Arabie Saoudite ne compte pas normaliser ses relations avec Israël tant qu'une condition sine qua non n'est pas remplie. C'est ce qu'il faut retenir de l'intervention du chef de la diplomatie saoudienne ce vendredi 20 Janvier 2022. «Une vraie normalisation et une vraie stabilité ne viendront qu'en donnant aux Palestiniens de l'espoir et de la dignité, ce qui nécessite de leur donner un État», a déclaré le chef de la diplomatie saoudienne Fayçal ben Farhane, dans une vidéo publiée sur le réseau social d'Elon Musk ce jour vendredi 20 Janvier 2023.