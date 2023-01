Les médias italiens ont annoncé l'arrestation ce lundi 16 janvier 2023 de Matteo Messina Denaro, le chef présumé de Costra Nostra, une mafia sicilienne. Il était en fuite et recherché par les autorités depuis 1993. L'homme le plus recherché d'Italie a été interpellé à Palerme en Sicile selon les médias internationaux qui citent la presse locale.

Fin de cavale pour Matteo Messina Denaro le présumé mafieux de la Costra Nostra. Il était en fuite depuis 1993 et condamné à la prison à perpétuité par contumace. Le plus grand mafieux après Toto Riina et Bernardo Provenzano morts en prison de répondra désormais devant la justice. « Aujourd’hui, 16 janvier, les carabiniers (…) ont arrêté le fugitif Matteo Messina Denaro à l’intérieur d’une structure sanitaire à Palerme où il s’était rendu pour suivre des thérapies cliniques », a annoncé le général des carabiniers Pasquale Angelosanto à l’agence AGI.

Matteo Messina Denaro âgé de 53ans a échappé à plusieurs gouvernements successifs depuis 30ans. C'est donc une victoire de l'actuelle cheffe du gouvernement Georgia Meloni qui s'en réjouit et de félicite dans un communiqué. Elle annonce que la traque aux mafieux va se poursuivre avec plus d'ampleur. À sa suite, d'autres personnalités ont exprimé leurs satisfactions à l'image de Matteo Renzi, l'ancien premier ministre d'Italie. « Une merveilleuse nouvelle. Un résultat historique. C’est un jour de fête pour tout le pays (...) une journée de bonheur», a-t-il écrit-il sur Twitter.