La première dame des États-Unis, Jill Biden, est maintenant saine et sauve. En effet, l’épouse de Joe Biden, avait subi une intervention chirurgicale pour enlever des lésions cancéreuses. L’opération s’est déroulée hier, mercredi 11 janvier 2023, avec succès, selon les informations publiées par la Maison Blanche. L’administration Biden a fait savoir que les lésions au-dessus de l’œil droit et une sur la poitrine ont été retirées de la première dame. La Maison Blanche avait ajouté qu’une troisième lésion sur la paupière gauche était en cours d’examen.

La lésion sur l’œil gauche a été « entièrement excisée »

Le docteur Kevin O’Connor, médecin du président américain, a donné plus de précision sur l’intervention en faisant savoir que les examens avaient confirmé la présence des deux lésions comme étant un carcinome basocellulaire. D’après son rapport, la lésion sur l’œil gauche a été « entièrement excisée, avec des marges, et a été envoyé pour un examen microscopique standard ». Dans la journée d’hier mercredi, Kevin O’Connor avait déclaré que la première dame : « avait un gonflement du visage et des ecchymoses, mais qu'elle était de bonne humeur et se sentait bien ». Un peu plus tôt dans la journée, le bureau de la première dame a indiqué que l'intervention : « se déroulait bien et comme prévu ».

Notons que l’opération chirurgicale avait été annoncée au cours de la semaine dernière. Vanessa Valdivia, porte-parole de Jill Biden, avait indiqué que la première dame allait se faire retirer une « petite lésion » au visage, à l’hôpital militaire de Walter Reed. Pour rappel, la lésion au visage avait été découverte par les médecins, au cours d’un examen habituel de dépistage de cancer. Le médecin présidentiel avait alors conseillé une opération chirurgicale à Jill Biden. « Lors d'un dépistage de routine du cancer de la peau, une petite lésion a été découverte au-dessus de l'œil de la Première dame. Par précaution, les médecins ont recommandé qu'elle lui soit retirée », avait écrit le docteur Kevin O'Connor.