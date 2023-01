L’amour n’a pas d’âge et le cœur à ses raisons que la raison elle-même ignore a t-on coutume de dire et cela s’est vérifié au Kenya avec un mariage entre deux tourtereaux qui a fini de faire le tour du monde. Ce qui intrigue le plus le voisinage et le monde c’est la différence d’âge entre les deux amoureux au point de dire qu’ils n’ont jamais vu un homme de 99 ans épousé une jeune fille qui a l’âge de sa petite fille. Johana Maritim Butuk se sont rencontrés pour la première fois en 2003 alors âgé de 79 ans sa fiancé Jemeli venait juste d'’être mature'avoir 20 ans.

20 ans après leur première rencontre, ils se sont dits OUI au cours d’une cérémonie de mariage à Soy dans le comté d’usain Gishu au Kenya en présence des proches et parents des mariés. 20 ans au cours desquelles l’amour du couple s'est forgé et a abouti à un mariage. Une première pour le nonagénaire qui auparavant n’avait jamais dit oui à une femme durant ses 99 ans de vie. Cette page tournée, le couple se concentre désormais sur les grands projets de la vie notamment celui de construire une belle maison où il pourront vivre heureux et tranquille. D’autant plus que Butuk soutient qu'il va vivre heureux longtemps au côté de son épouse de qui elle est tombée amoureuse dès les premières heures de leur rencontre.

Une femme humble qui partage son amour et sa joie de vivre malgré la différence d’âge. Divorcée, la jeune fille a retrouvé réconfort et un goût de la vie après avoir rencontré Butuk qui s’est conduit en gentleman. Elle soutient d’ailleurs que quand elle a rencontré son mari, il était un petit berger timide, sans domicile fixe, lui qui n'était jamais sorti avec une femme auparavant. Aujourd’hui grâce à ses économies en tant que ménagère, elle parvient à satisfaire les besoins du couple comme pour répondre à certaines langues qui soutiennent que si elle a accepté de se marier avec Butuk c’est pour sa richesse.