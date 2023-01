Les autorités rwandaises et de la République Démocratique du Congo s’accusent mutuellement sur le sujet relatif au conflit qui les oppose. En effet, alors qu’un communiqué rwandais accusait le Congo de se retirer du processus de paix de Luanda et de Nairobi, les autorités congolaises quant à elles balaient du revers de la main les accusations et les retournent contre le Rwanda en réclamant des sanctions. Le Congo estime que le M23 n’a pas respecté la date du 15 janvier qui avait été retenue. Les autorités congolaises ont déduit de ce fait que le Rwanda continue d’apporter son soutien aux rebelles. Le Rwanda pour sa part déplore le « retrait apparent de la RDC des processus de paix ».

"Une lecture sélective ?"

Pour Kigali, les dirigeants congolais font une « lecture sélective du communiqué de Luanda ». Le Rwanda accuse également la RDC d’armer et de soutenir les groupes armés illégaux en procédant au recrutement des mercenaires étrangers. Rappelons que ce n’est pas la première fois que les dirigeants se jettent mutuellement des pierres dans cette affaire. Après leur défaite en 2013, les combattants du M23 s'étaient réfugiés en Ouganda et au Rwanda.

Le M23 reprend ses activités en 2022

Ils ont repris les activités militaires en 2022 en reprochant au Congo le non-respect de ses engagements. Cette situation a provoqué un regain de tension entre la RDC et le Rwanda. Paul Kagame avait d’ailleurs profité de cette situation pour accuser son homologue congolais de ne pas vouloir organiser les élections. « S'il essaie de trouver un moyen pour que les prochaines élections soient reportées, je préfère qu'il utilise d'autres excuses plutôt que nous car le Rwanda a déjà beaucoup de problèmes auxquels il fait face », a déclaré le président Kagame.