La relation entre le Mali et la Russie se consolide visiblement. Le pays du président Assimi Goïta, a réceptionné ce jeudi un nouveau lot d'équipements destinés à l'armée de l'air du pays. Il s'agit de plusieurs avions de chasse, notamment des avions Su-25, un hélicoptère polyvalent Mi-8 et des avions d'entraînement L-39 Albatros. Cette livraison n'est pas la première et ne risque pas d'être la dernière. Elle confirme toutefois le rapprochement entre la Russie et le Mali. Jusque-là, les occidentaux dénoncent la présence des forces de Wagner. Mais il semblerait que l'état russe se rapproche de plus en plus de Bamako.

La cérémonie s'est déroulée à l'aéroport de la capitale du Mali, Bamako, est-il précisé, la veille de la journée de l'armée malienne. Une photo de l'aérodrome montrant six avions d'entraînement et un hélicoptère a été publiée dans la presse malienne. Selon l'Agence France-Presse (AFP), au moins 10 avions ont été aperçus sur l'aérodrome. Selon l'agence, le président Goïta avait remis huit avions et deux hélicoptères à l'armée de l'air nationale, affirmant que l'équipement provenait de Russie. La date exacte de l'acquisition n'a pas été précisée.

Mais cette livraison devrait permettre au Mali d'accentuer la pression sur les groupes terroristes. Depuis le départ de la force française priée de quitter le pays, le Mali fait face à un déficit de couverture aérienne lors de ces attaques ou rispostes. Le pays tente donc avec ces acquisitions de réduire ce déficit, mais aussi de surprendre les terroristes qui se déplacent très souvent à moto ou en pick-up. Ils arrivent ainsi dans le désert à prendre la fuite rapidement après leurs attaques et avant l'arrivée des forces maliennes.