La Russie et l'Iran ont récemment déclaré qu'ils travaillaient à mettre en place un système bancaire pour contourner les sanctions imposées par les occidentaux. Ce nouveau partenariat permettra de faciliter les transactions et les transferts monétaires entre environ 700 banques russes et 106 banques étrangères de 13 autres pays. A travers ce partenariat, la Russie espère hisser les échanges commerciaux avec l'Iran à 10 milliards de dollars par an. "Les banques iraniennes n'ont plus besoin d'utiliser SWIFT ... avec les banques russes", a déclaré le gouverneur adjoint de la banque centrale iranienne Mohsen Karimini.

La Russie et l'Iran se donnent la main pour contrer les sanctions occidentales sur leurs systèmes bancaires. Le partenariat entre la Russie et l'Iran est une solution pour leur permettre de contourner l'interdiction d'accès au système bancaire international SWIFT. Des sanctions ont été imposées contre l'Iran à la suite du retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien. L'année dernière, des banques russes ont été exclues des mois après le démarrage de l'offensive en Ukraine. Les deux pays ont également indiqué qu'ils travailleraient ensemble pour encourager le commerce entre les deux états. Ils espèrent que cette alliance bancaire les aidera à maintenir leurs relations commerciales et à stimuler leur économie.