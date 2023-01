Le Mali s'est attaqué à la CEDEAO pour sa gestion dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens entre temps détenus pour mercenariat. Après les avoir libéré par une grâce présidentielle, le gouvernement de Bamako a fustigé l'attitude du président de la CEDEA, le bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo dans un communiqué. Il dénonce ce qu'il qualifie de partialité de part de la CEDEAO lors de sa médiation.

Le Mali pourrait se mettre à dos la CEDEAO. Il n'a pas été tendre avec l'organisation sous-régionale après le dénouement de l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Le président Assimi Goïta et son gouvernement qui ont accordé une grâce aux détenus se sont attaqués à la CEDEAO pour sa partialité dans la gestion de l'affaire. Pour eux, le président de l'instance a pris parti pour la Côte d'Ivoire sans considérer les motifs qu'avançait le Mali en retenant les soldats ivoiriens. En effet, la justice malienne a accusé et condamné les 49 soldats à 20 ans de prison pour mercenariat. Après avoir libéré les détenus et les avoir autorisé à retourner chez eux, le Mali a sorti un communiqué pour dénoncer la position de la CEDEAO dans sa médiation entre les deux pays.

« Dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue jusqu’à son dénouement, le Gouvernement de la Transition a été indigné par l’attitude partiale de certains responsables contre notre pays. Le cas le plus récent est la position agressive du Président en exercice de la CEDEAO, SE M. Umaro Sissoco Embalo, qui après avoir échoué lamentablement à porter atteinte à l’honneur du Mali devant les instances internationales, vient d’opposer un ultimatum au Gouvernement de la Transition concernant la libération des ivoiriens », lit-on sur le communiqué. pour sa partialité dans la gestion de l'affaire.

Le Mali ne se sent pas soutenu par l'organisation sous-régionale dans sa guerre contre le terrorisme. Et pourtant elle est censée aider ses pays membres mais selon le gouvernement, les décisions de la CEDEAO l'oppressent à plusieurs égards. «Depuis plus de 10 ans, faisant face seul au terrorisme, sans ces organisations régionales, le Mali a survécu à ces sanctions et le sentiment patriotique du Peuple malien s’est substantiellement renforcé », a déclaré le gouvernement d'Assimi Goïta faisant référence aux nombreuses sanctions économiques auxquelles ils ont dû faire face depuis son avènement. « En effet, à cette date mémorable, le Peuple malien s’est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali », a précisé le communiqué