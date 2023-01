Le parlement du royaume du Maroc va reconsidérer ses relations avec le Parlement européen, en procédant à une réévaluation globale visant à prendre des décisions fermes et appropriées, conformément aux dernières décisions du Parlement européen concernant le Maroc. C'est ce qui ressort d'une déclaration commune publiée lundi par les deux chambres du parlement marocain, la Chambre des conseillers (chambre haute) et la Chambre des représentants (chambre basse).

Lors de la réunion conjointe des deux chambres à Rabat, les dirigeants et les représentants des différents groupes parlementaires se sont exprimés sur les relations du royaume avec le Parlement européen. Le parlement marocain a condamné "la campagne tendancieuse contre le royaume, dont le dernier acte a été l'adoption par le Parlement européen d'une résolution sur le 19 janvier 2023". Dans ce document, le Parlement européen a condamné le Maroc pour les violations des droits de l'homme, appelant Rabat à respecter la liberté des médias et à libérer les journalistes et tous les prisonniers politiques des prisons. "Le parlement marocain prend note avec grand étonnement et profonde consternation de cette résolution, qui a gravement nui au capital confiance entre les deux institutions législatives, et porté profondément atteinte aux acquis positifs du travail commun sur plusieurs décennies", souligne le communiqué.

Le parlement marocain a déploré que "le Parlement européen se soit laissé entraîner par certains cercles hostiles en interne dans une campagne de fausses accusations contre un partenaire traditionnel et fiable qui joue un rôle important dans la protection des droits et des libertés, de la paix et de la sécurité régionales et internationales, un partenaire considéré comme un pilier de la stabilité, du bon voisinage et de la compréhension mutuelle entre les peuples, les cultures et les civilisations". Le parlement marocain a fermement condamné "les tentatives hostiles visant à porter atteinte aux intérêts du Maroc, à ternir son image et à saper la relation profonde et historique qui lie le Maroc et l'UE, fondée sur les bases de valeurs et d'intérêts communs". (Tass)