Ce dimanche lors d’une interview télévisée de 60 minutes, le prince Harry s’est expliqué sur le livre qu’il a fait sortir tout récemment. A la question de l’animateur de savoir si ses affirmations contre son frère étaient pour blesser sa famille, le prince a répondu que ce n'était pas du tout son intention. Même si le public lui a reproché le contenu de son livre à travers plusieurs attaques, Harry a démontré que ses propos contre son frère étaient pour amener sa famille à comprendre son langage. C'est pourquoi s'exprimant à l’endroit de la famille royale, il déclare : « Rien de tout ce que j’ai écrit n’a jamais été destiné à blesser ma famille ».

En effet, dans ses écrits, l’homme de 38 ans a entre autres fait allusion à la calvitie alarmante de son frère ainsi que sa ressemblance avec leur mère. Au moment de l’interview, le journaliste a abordé ce passage du livre et a rappelé que selon le public, ce n’était pas très approprié. Mais prenant la parole, le père de deux enfants a signifié qu’il ne voit aucun problème avec ce passage.

Il a d’ailleurs saisi cette occasion pour faire part de l’amour réciproque entre son frère et lui malgré les mésententes qui ont entaché leur relation ses six dernières années. Le prince Harry a également signifié qu’à travers son livre, son intention est surtout de faire disparaître l’idée de l’opinion publique selon laquelle c’est sa femme Meghan qui a semé la discorde entre son frère et lui. Tel n’est pas le cas a t-il fait comprendre.