Se faire congeler. C’est la solution que le rappeur 21 Savage aimerait expérimenter pour se donner la chance d’être toujours vivant en 2121. En effet, à quelques heures du nouvel an, le rappeur à travers un tweet a fait cette annonce tout en prenant ses fans à témoin. Cependant, dans l’histoire, il n’est pas la seule célébrité à avoir eu cette idée puisque d’autres avaient déjà exprimé ce souhait bien avant lui

Il faut dire si 21 Savage a fait ce tweet, c’est parce qu’il envisage de poursuivre sa carrière en 2121. Mais pour l'heure on ne sait pas si il était sérieux ou s'il s'agissait d'une blague. Déjà en 2022, il avait fait savoir ‘’que tout dans sa vie se met en place de la bonne façon’’. Ainsi, pour lui, plus rien ne pourra le retenir et il peut parcourir plusieurs siècles pour voir enfin l’année 2121, 21 étant son chiffre fétiche. « Je veux juste être en vie pour 2121, quelqu’un me congèle tout de suite » a écrit l'artiste sur twitter.

Certain de sa décision, le rappeur pense que cette solution est bien possible grâce à l’évolution de la technologie ajoute le média hiphopdx. Pour rappel, de son vrai nom Shéyaa Bin Abraham-Joseph, 21 Savage est né le 21 octobre 1992 à Londres. Basé à Atlanta aux Etats-Unis, il est un rappeur britannique et devient populaire dès 2016 puis célèbre avec ses chansons.