Jimmy Donaldson, plus connu sous le pseudonyme MrBeast, a annoncé avoir financé 1 000 opérations de la cataracte pour des personnes souffrant de cécité et qui n'avaient pas les moyens de les subir. Dans la vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, qui compte plus de 130 millions d'abonnés et est la quatrième plus populaire sur la plate-forme, MrBeast explique comment il a travaillé avec un ophtalmologiste pour aider ces personnes à retrouver la vue. Outre les opérations, MrBeast a offert de l'argent et même des voitures à certaines personnes pour les aider à reprendre le cours de leur vie.

L'opération consiste à aspirer la matière opaque présente sur le cristallin de l'œil et à le remplacer par un cristallin artificiel. Cela permet aux personnes de retrouver la vue en seulement 10 minutes. Pour beaucoup d'entre elles, cette opération a été un soulagement, car leur mauvaise vue les empêchait de travailler ou de vivre pleinement.

MrBeast est connu pour ses actes de gentillesse et ses sommes d'argent incroyables données dans ses vidéos. Il emploie maintenant des amis d'enfance pour gérer sa marque et aider à relever des défis. La vidéo de l'opération de la cataracte a reçu plus de 32 millions de vues en l'espace de quelques jours.

En conclusion, grâce à sa notoriété et ses moyens colossaux, MrBeast a pu donner la vue à un millier de personnes et les aider à reprendre le cours de leur vie. Sa générosité inspire et montre ce que les personnes riches peuvent faire pour aider les moins fortunés.