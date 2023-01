Le lithium brut ne sera plus exporté au Zimbabwe. C’est la nouvelle décision qui vient de tomber. En effet, bien que le pays extrait directement ce métal de ces terres, il était jusque-là confronté à l’absence d’une industrie locale de transformation. Mais ce n’est pas tout. Il y a également le problème de contrebande qui implique des miniers locaux et auquel le pays fait face. Pour corriger le tir, les autorités gouvernementales ont décidé de mettre fin à l’exportation du métal brut et veut le transformer sur place histoire de développer le secteur.

En effet, le lithium est utilisé dans la fabrication des batteries que ce soit pour les voitures électriques ou pour les smartphones. D’où son importance. Ainsi pour avoir cette matière à disposition, les fabricants dans les domaines de pointe ont recours aux pays qui détiennent de grandes réserves du lithium. Parmi ces pays, le Zimbabwe occupe une importante place, ceci en raison du précieux métal qui se trouve dans ces terres. Pour cette raison, le pays faisait juste une extraction du lithium et le revendait en état brut aux pays demandeurs dans le monde.

Au-delà d'une simple extraction

Mais dès à présent, tel ne sera plus le cas. A en croire le gouvernement, le pays veut aller au-delà de l’extraction minière. Par ailleurs, pour permettre l’utilisation du lithium extrait de ces terres, une première transformation doit être effectuée par de grandes compagnies basées au Zimbabwe. L’objectif est de développer une industrie locale des batteries électriques pour bénéficier d’une plus-value. Il faut dire que ce pays est le 5e producteur du lithium au monde mais a déjà subi une énorme perte de 1,7 milliard d’euros malgré l’augmentation du prix de vente au niveau mondial.