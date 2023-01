L'administration américaine part du principe qu'une guerre nucléaire ne doit être menée et ne peut être gagnée. C'est ce qu'a déclaré jeudi le porte-parole adjoint du département d'État, Vedant Patel, lors d'un point presse régulier, en commentant les remarques du vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, sur l'implication des puissances nucléaires dans les conflits. "Ce n'est pas la première fois que nous entendons de telles déclarations de la part de la Russie", a déclaré M. Patel, en réponse à la question d'un journaliste. "Et à vrai dire, nous pensons que les déclarations provocatrices concernant l’arme nucléaire sont non seulement dangereuses mais aussi imprudentes. Elles augmentent le risque d'erreur et devraient être évitées. Et nous ne l’accepterons pas", a-t-il ajouté.

"Une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être déclenchée", a souligné le porte-parole du département d'État. Plus tôt dans la journée de jeudi, M. Medvedev a commenté sur sa chaîne Telegram les propos tenus au forum de Davos, selon lesquels "la Russie devait perdre en Ukraine". Selon le chef adjoint du Conseil de sécurité, les puissances nucléaires ne perdent pas les conflits majeurs dont dépend leur destin, ce qui devrait être évident pour tout politicien occidental.

M. Medvedev a déclaré qu'"il ne venait pas à l'esprit [des politiciens occidentaux] de tirer [...] une conclusion élémentaire: une défaite d'une puissance nucléaire dans une guerre conventionnelle pourrait provoquer le début d'une guerre nucléaire". Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, a par la suite souligné que les propos de M. Medvedev étaient parfaitement conformes à la doctrine nucléaire de la Russie. "Il est en totale conformité avec notre doctrine nucléaire. Lisez bien la doctrine nucléaire, il n'y a pas de contradictions", a-t-il déclaré. (Tass)