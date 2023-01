Plus de 25 pays offrent présentement des visas visant spécifiquement les travailleurs numériques, et, selon une récente étude, ses efforts portent fruit. La Migration Policy Institute estime que ses visas ont beaucoup contribué au développement touristique et économique de certains de ces pays, et ajoute que d’autres pays pourraient emboîter le pas pour réaliser des gains dans ce secteur. Un des pays ayant développé les efforts les plus conséquents pour attirer les touristes est Les Émirats Arabes Unis dont la capitale Dubaï est au troisième rang mondial des destinations pour les nomades numériques. Jetons un coup d'œil plus profond sur le phénomène des nomades numériques, ce que l’avenir nous réserve dans ce domaine, et quelques conseils pour ceux qui aimeraient rejoindre leurs rangs.

Les visas numériques rapporte gros au pays des antilles et d’europe

Bien que plusieurs pays sur le continent Africain et en Asie on fait des efforts pour attirer les travailleurs étrangers chez eux, la grande majorité d'entre eux semble préférer l’Europe ou certains pays des Antilles ou d'Amérique du Sud pour s’installer. Les raisons pour lesquelles les nomades numériques privilégient certaines destinations peuvent grandement différer selon leurs besoins. L’Europe, par exemple, bénéficie d’une grande infrastructure et est l’un des continents avec la meilleure pénétration internet au monde et est grandement prisée par les professionnels en technologie. D'un autre côté, vous avez des destinations comme les Antilles et l'Amérique du Sud qui ne figurent au top du palmarès à ce niveau mais offrent d’autres avantages aux nomades étrangers qui peuvent les rendre intéressants.

L’un des plus gros avantages de ces destinations est le coût de la vie. Les travailleurs étrangers venant d’Europe ou d'Amérique du Nord peuvent s’attendre à voir leur coût de vie diminuer considérablement et leur revenu réel augmenter presque instantanément dès leur arrivée dans certains pays. Un des pays ayant introduit un visa digital récemment et ayant généré beaucoup d'intérêts parmi les nomades et la Colombie, et le coût de la vie est l’une des raisons principales pour laquelle leurs initiatives ont eu tant de succès. Le coût de la vie dans la capitale du pays, Bogota, est estimé à 75 % de moins qu'à Londres, 72 % de moins qu'à Chicago et environ 68 % de moins qu'à Paris, ce qui en fait une des destinations les plus attrayantes pour les travailleurs à distance étrangers.

Une autre chose qui rend la Colombie attrayante est le fait que les critères exigés des travailleurs étrangers pour avoir un visa sont beaucoup moins restrictifs que dans d’autres pays. Alors que certains pays comme les Emirates Arabes Unis exigent que les postulants génèrent au moins $5000 USD par mois au minimum pour être éligible, la Colombie requiert seulement que les étrangers gagnent environ $600 USD par mois pour décrocher un visa.

L’europe de l’est ce tire aussi du lot

Plusieurs pays d’Europe de L’est ont aussi fait de grands efforts pour attirer des nomades numériques et ont eu beaucoup de succès. La Croatie, par exemple, a déployé plusieurs efforts pour attirer les nomades numériques en démarrant un programme de visa pour freelancers étrangers en 2021. Bien que le visa exige que les migrants gagnent au moins $2,300 dollars US par mois pour résider dans le pays, les critères de renouvellement sont assez flexibles et permettent aux étrangers de renouveler leur visa après un an.

La Roumanie a entamé plusieurs projets pour améliorer son infrastructure et l'accès à l'internet au cours des dernières années, et est un autre pays qui gagne en popularité avec les travailleurs migrants numériques. On peut s'attendre à ce que de nombreux autres pays de la région fassent de même dans les prochaines années. Certains pays à surveiller incluent la Pologne, la République Tchèque, et la Lettonie, entre autres.

Conseils pour les aspirant nomades

Si le style de vie des nomades numériques vous intrigue, il est très important que vous soyez familier avec certaines de ses particularités avant d’aller dans cette direction. Vous devez en premier vous assurez que vous choisissez une destination ou vous ne souffrez pas d’un choc culturel trop intense. Les Émirats Arabes Unis, par exemple, ne seraient pas le parfait choix pour quelqu’un qui aime avoir une vie de nuit effrénée. Le pays impose de sévères limites autour des relations extraconjugales aussi, donc, si vous comptiez en plus y aller avec un partenaire avec qui vous n'êtes pas mariés, vous pourrez avec d'autres problèmes.

Viennent ensuite tous les critères que différent pays impose aux postulants pour leurs visas numériques. Les critères peuvent être très différents d’un pays à l'autre, et vous devrez vous assurer d’avoir les bons documents et connaître les critères pour renouveler votre visa. Vous devez aussi savoir combien vous devez gagner par mois pour être éligible, les règles de taxation, et comment vous devrez payer pour postuler, entre autres. Vous pourriez aussi avoir à faire des concessions et changer votre façon de travailler si vous avez l’habitude de travailler en équipe. La distance peut faire une grosse différence du côté de la productivité, et vous devrez utiliser différents outils pour faciliter la collaboration entre vous et les autres membres de votre équipe.

Une des choses que beaucoup de travailleurs à distance oublie sont à quel point certains types de documents peuvent être lourds et difficiles à configurer, comme les PDFs, par exemple. Alors, si vous comptez partager beaucoup de ce type de fichiers, ce serait une bonne idée de les changer en format Word en utilisant un convertisseur PDF en Word. Cela les rendra beaucoup plus facile à stocker sur le nuage ou à partager entre membres d’une équipe.

Vous devriez aussi télécharger quelques outils de gestion à distance qui vous permettront de garder un œil sur tout ce que les membres de votre équipe font peu importe où vous êtes sur le globe. Assurez-vous aussi de connaître les bonnes pratiques en matière de cybersécurité et de faire très attention quand vous utilisez des connexions publiques.

Conclusion

Devenir nomade numérique devient de plus en plus intéressant et plusieurs pays essaient de capitaliser sur ce mouvement. Courtiser ses professionnels leur permet non seulement de bénéficier d’une plus grande visibilité à l'international mais aussi engranger des revenus à travers la taxation et les réinvestir dans leur infrastructure.