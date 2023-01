Après la publication des caricatures de Charly Hebdo, l’Iran ne décolère pas! Les autorités on en effet convoqué ce mercredi l'ambassadeur de France pour protester contre les caricatures symbolisant le guide suprême du pays. Pour rappel, le journal satirique Charlie Hebdo a publié des caricatures d'Ali Khamenei issus d'un concours mis en place pour soutenir les manifestations qui ont eu lieu en Iran.

Selon la presse iranienne, le porte-parole du ministère des affaires étrangères a fait savoir à l’ambassadeur français que son pays n’acceptait "pas que l'on insulte ses institutions et ses valeurs islamiques, religieuses et nationales sous quelque forme que ce soit". Plus tôt dans la journée, le ministre lui-même avait réagi à l’affaire sur Twitter.

«L'acte insultant et indécent d'une publication française en publiant des caricatures contre l'autorité religieuse et politique ne restera pas sans réponse efficace et ferme», a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian