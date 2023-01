Le président français Emmanuel Macron a déclaré lors d'une conférence de presse à La Haye que la France estime que les armes livrées à Kiev par l'Occident ne doivent pas servir à des attaques contre le territoire russe. Macron a indiqué que la France apprécie toujours les choses selon trois critères. Le premier est que cela soit utile compte tenu des délais de formation et de livraison pour l'armée ukrainienne. Le deuxième critère est que cela ne soit pas escalatoire, c'est-à-dire que les équipements ne soient pas de nature à toucher le sol russe, mais plutôt à aider à l'effort de résistance et de protection du sol ukrainien. Le troisième critère est que cela ne vienne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre sol et ses ressortissants. Mais il l'assure, «par principe, rien n'est interdit»

Ces déclarations de Macron montrent la préoccupation de la France quant à la situation en Ukraine et ses relations avec la Russie. La France semble vouloir jouer un rôle important pour maintenir la stabilité dans la région, tout en veillant à ne pas s'impliquer dans une situation qui pourrait causer une dégradation rapide de la situation actuelle. Pour rappel, Volodymyr Zelensky a réclamé dimanche soir une "accélération des approvisionnements" et "de nouvelles options d'armement" et ce malgré la promesse de livraisons de plus de 300 chars par les pays de l'Otan. Cependant, le Kremlin a averti que cela entraînerait une "escalade significative".