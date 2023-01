La pilule a été dure à avaler pour un couple qui croyait pouvoir encaisser la somme qu’il a remportée à l’Euromillions. Rachel et Liam, un couple britannique, avait remporté 182 millions de livres sterling à la loterie transnationale, proposée dans douze pays européens. Selon les informations rapportées par la presse britannique, c’était en février 2021, qu’ils avaient remporté 182 millions de livres Sterling, soit un peu plus de 205 millions d’euros, au cours d’un tirage. Dans une interview accordée au média The Sun, Rachel a fait savoir qu’ils avaient reçu un sms informant qu’ils avaient gagné à la loterie.

« Vous n'aviez pas les fonds sur votre compte pour le paiement du billet »

Lorsque le couple a appelé l’opérateur pour récupérer son argent, on lui a répondu : « Vous avez les bons numéros, mais vous n'aviez pas les fonds sur votre compte pour le paiement du billet, donc il n'a pas été validé ». Rachel et Liam avaient, en effet, souscrit à un abonnement par lequel, il jouait de façon automatique les mêmes numéros : 6, 12, 22, 29, 33, 6 et 11. Cependant, ils n’avaient pas versé l’argent sur leur compte Euromillions, pour payer et valider leur billet de 2,50 livres sterling. Au cours de l’interview, Liam a confié avoir vu tous ses rêves voler en éclats.

« J'imaginais déjà la maison de nos rêves et la voiture de mes rêves, je pense que je m'emballais un peu pour être honnête » a-t-il déclaré, ajoutant : « J'ai eu le cœur brisé quand nous avons entendu l'homme au téléphone dire que nous n'avions pas acheté le billet ». Rappelons qu’en France, un gros lot avait été remporté par une personne, l’année dernière. Il s’agit de plus de 160 millions d’euros, septième plus gros gain de l’histoire d’Euromillions en France qui avaient été remportés par un habitant du Pas-de-Calais. Cette somme avait été mise en jeu par la Française des Jeux (FDJ). Les numéros gagnants étaient : 2, 11, 37, 45, 47 et 2 et 3.