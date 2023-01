Deux personnes sont jugées en France pour avoir profité de l’argent qu’ils ont pris à un couple de handicapés. Les mis en cause sont un directeur d’une banque et son épouse. Cette dernière est la nièce du couple de handicapés, également retraités. Le banquier et sa femme sont soupçonnés par la justice d’avoir abusé de leur oncle et de leur tante, qui sont en situation de handicap. Selon les informations de la presse française, les faits ont débuté en 2014, quand le couple de retraités avait gagné 513 000 euros à l’EuroMillions. Le banquier et sa femme auraient détourné une partie de cette somme pour leur propre compte.

Les 113 000 euros devaient rester dans un compte

Après avoir gagné cet argent, ils ont décidé de ne pas l’encaisser afin de pouvoir continuer à percevoir leurs prestations sociales. Face à cette situation, ils contactent leur banquier qui est l’époux de leur nièce. Celui-ci est directeur d’une banque à Toulouse. Il leur propose par la suite d’encaisser l’argent et de leur acheter une maison neuve. Cette proposition est acceptée par les gagnants de la loterie. La maison promise est effectivement achetée pour 350 000 euros. Les 113 000 euros devaient rester dans un compte pour les éventuels travaux. Cependant, le couple de retraités indique que leur nièce et son mari ne leur ont jamais remboursé les loyers mensuels qui s’élèvent à près de 700 euros.

En 2020, la chaudière de la maison ne fonctionnait plus. Mais quand ils ont demandé de prendre dans les milliers d'euros restants pour effectuer les réparations, le banquier et sa femme leur ont opposé un refus. En réponse, le couple de retraités refuse de payer les loyers. Finalement, ils ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion lancée par les propriétaires. Conseillés par leur avocat, ils ont déposé une plainte pour abus de faiblesse. Le banquier et sa femme ont été jugés le jeudi 05 janvier dernier. Au cours de son intervention, le procureur a indiqué que les mis en cause ont « été soit très crédules, soit trop gourmands ». Pour rappel, l’EuroMillions a fait beaucoup d’heureux en France. En 2020, un Français qui a requis l’anonymat avait remporté 200 millions d’euros. Avec cet argent, il avait décidé d’aider les hôpitaux.