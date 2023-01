Un individu reconnu coupable de terrorisme a été condamné à mort par un tribunal malien pour son rôle dans une attaque de 2019 ayant causé la mort de trois soldats de la paix de la Minusma, selon Reuters. L'agression s'est produite dans la région de Sibi, dans le sud du Mali. Le condamné a été reconnu coupable de meurtre, de vol, de possession illégale d'armes à feu, d'appartenance à une bande criminelle et d'activités terroristes. Les détails de son identité n'ont pas été révélés. La Minusma, créée en 2013, a pour mission de renforcer la sécurité au Mali et compte actuellement plus de 15 000 personnes. Depuis sa création, 281 membres de son personnel sont décédés.

Pour rappel, le pays a accueilli plusieurs contingents étrangers dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Parmi ces contingents, la force française a dû plier bagage après des tensions avec le gouvernement malien. Des pays membres de la Minusma ont alors annoncé leur départ en soutien à la France. Selon une source gouvernementale allemande, l'Allemagne retirera ses troupes de la mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) d'ici la fin de 2023. En parallèle, la Côte d'Ivoire a informé les Nations Unies de son intention de retirer progressivement ses soldats et policiers de la MINUSMA, en mettant fin à la rotation des troupes. Le pays n'enverra pas de remplacement en août 2023. Ni le gouvernement malien ni la MINUSMA n'avaient réagi à ces annonces.