L’Ouganda a suspendu le 23 décembre dernier l'accord bilatéral signé en 2017, dont le but était d'augmenter la main-d'œuvre ougandaise en Arabie saoudite. Cette décision sera effective au bout de soixante jours si aucune entente n’intervient entre les deux parties concernées. On retient que différents points sont inscrits à l’ordre du jour des négociations. Il s’agit par exemple de l’augmentation de la rémunération des travailleurs, de l’amélioration de la couverture sociale, mais prioritairement de la création d’un comité technique conjoint entre les deux pays.

Cette initiative est intervenue suite aux différentes plaintes formulées par les travailleurs sur des maltraitances dont ils sont victimes dans leur pays d’accueil. Le média français le Monde a rapporté particulièrement le calvaire qu’aurait vécu une jeune femme de 21 ans chez son employeur qui aurait pris l’habitude de la violenter et essaie de la violer. « Très souvent quand je nettoyais, le père de famille m’attrapait de force, me touchait la poitrine et je devais presque me battre car il essayait de me pousser dans ma chambre pour me violer », aurai confié la jeune femme du nom de Martha.

Mauvais traitement...

Malgré les nombreuses plaintes formulées par la victime, l’agence de recrutement n’aura tout de même pas voulu rompre le contrat. L’intervention de sa famille aura permis tout de même à la travailleuse de retourner chez elle. Nombreuses sont les Organisations de Défenses des Droits de l’Homme à mettre en garde les travailleuses en provenance d’Ouganda sur le traitement auquel elles seront soumises. Le gouvernement ougandais travaillerait tout de même à revoir les conditions de travail si l’accord devrait éventuellement reprendre.