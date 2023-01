Le procès de 13 membres d'un groupe d'ultradroite français soupçonnés d'avoir préparé une "action violente" contre le président Emmanuel Macron fin 2018 s'est ouvert mardi à Paris, a annoncé l’AFP. L'enquête avait été ouverte le 31 octobre 2018 sur la base d'informations du renseignement selon lesquelles un militant d'ultradroite, Jean-Pierre Bouyer, envisageait de tuer le président Emmanuel Macron lors des commémorations du centenaire de l'armistice du 11-Novembre dans l'est de la France.

Le 6 novembre, les enquêteurs avaient interpellé M. Bouyer et trois personnes. Des armes et munitions avaient été saisies au domicile du sexagénaire, indique l’AFP. Plusieurs autres arrestations ont suivi au sein des Barjols, un groupuscule d'ultradroite créé sur Facebook* en 2017 dont M. Bouyer était un des administrateurs. Agés de 26 à 66 ans, les onze hommes et deux femmes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir, selon l'accusation, fomenté un putsch, des assassinats de migrants et des attaques contre des mosquées. Aucun de ces projets n'a été mis à exécution et, après quatre ans d'enquête, l'ampleur du dossier avait été revue à la baisse. (Tass)