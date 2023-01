Après avoir évolué une saison et demie dans son ancien club, l’international béninois, Cèbio Soukou quitte Sandhausen en Allemagne pour s’engager avec Bandirmaspor, un club de 2ème division turque. Ce club turc est actuellement 5ème du Championnat. L’international béninois a signé un contrat d’un an et demi avec Bandirmaspor. Le milieu de terrain des Ecureuils du Bénin, pour la première fois, va évoluer hors de son pays natal, l’Allemagne où il a reçu sa formation de footballeur. Après avoir disputé quarante-deux (42) matchs et marqué cinq (05) buts dans son précédent club, Cèbio Soukou est dans son nouveau club pour relever de nouveaux défis.

Il faut signaler que Cèbio Soukou devient le 2ème béninois a porté les couleurs du club turc après Mickael Poté. Il ne manquera pas de prouver aux responsables de son nouveau club qu’ils n’ont pas fait le mauvais choix en le recrutant pour leur apporter les expériences qu’il a acquises dans le championnat allemand et dans les compétitions internationales qu’il a disputées avec la sélection nationale du Bénin. Précisons également que l’international béninois, Cèbio Soukou a joué respectivement sous les couleurs de Bochum (son club formateur), Erzgebirge Aue, Hansa Rostock, Rot-Weiss Essen, Arminia Bielefeld et de Sandhausen.