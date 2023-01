Après ses remarquables performances lors de la dernière coupe du monde qui s’est jouée au Qatar, le meilleur joueur de la compétition pourrait être au centre d’une guerre que vont se livrer le Paris Saint Germain et le club saoudien d'Al-Nassr. Selon la presse sportive, Lionel Messi serait en pourparlers avec les dirigeants du club francilien qui souhaiteraient renouveler son contrat. Selon une publication qui a été faite par le média La Gazzetta dello Sport ce mercredi, une proposition a faite à l’Argentin. Il s’agit d’un contrat d’un an plus une saison supplémentaire en option.

Le média note tout de même que ceci pourrait évoluer et devenir un contrat de deux ans, d’une valeur de 40M€ net alors que son contrat prend fin dans quelques mois. Mais dans ce contexte, un cousin de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, Nasser Al-Attiyah a annoncé que l’Argentin pourrait également rejoindre son éternel rival Cristiano Ronaldo au sein du club saoudien d'Al-Nassr.

"Il y a beaucoup d'argent ici"

« D'après ce que je vois maintenant, également d'Al-Nassr, qui a signé Cristiano Ronaldo avec un montant fou d'un million de dollars, je suis sûr que Messi, dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club en Arabie saoudite signera également Messi . Tu vas le voir. Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu'il se rendra à Al-Hilal », a-t-il déclaré à la faveur d’une interview qu’il a accordée à Mundo Deportivo. « S’il n’y a rien de plus ? Rien d'autre, croyez-moi… (rires). Il ne reviendra pas au Barça. Il ira en Arabie saoudite en tant que chrétien. Il y a beaucoup d'argent ici et les joueurs cherchent un gros contrat », a-t-il poursuivi.