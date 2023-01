Lionel Messi au FC Barcelone n'était pas aimé de tout le monde. La presse a révélé ce jeudi 12 janvier 2023 des discussions en privé entre responsables du club catalan. C'est ainsi que dans un message WhatsApp adressé au président du club qui a été dévoilé dans la presse, l'ancien responsable du club de football Román Gómez Ponti a traité l'argentin de «nain hormoné» en 2021.

Le FC Barcelone fait face à des révélations sur des déclarations d'anciens dirigeants contre leurs joueurs. C'est le cas de Román Gómez Ponti, ancien directeur des services juridiques du FC Barcelone qui s'en était vertement pris à Lionel Messi. La Pulga qui était à l'époque la star du FC Barcelone n'était pas appréciée par le dirigeant. Il l'avait fait savoir au président d'alors Claude Bartomeu. Ce jeudi, une discussion WhatsApp en privé entre les deux datant de 2021 a été diffusée dans la presse espagnole. Le quotidien Sport a ressorti des propos assez virulents contre Messi au point où il est traité de «nain hormoné ». Il reprochait au président de céder aux volontés de l'attaquant argentin. « Barto, vraiment, tu ne peux pas être aussi bonne personne avec ce rat. Le club lui a tout donné et lui n’a fait qu’imposer une dictature au niveau des transferts, des prolongations, des sponsors juste pour lui etc», avait-il écrit au président club rapporte le média espagnol Sport.

La discussion fuitée révèle certains gênants dans le présumé chantage de Messi. « Mais il ne sait même pas lire et en plus il a un trafiquant de dr0gue en tant que partenaire. Et surtout, le cumul de chantages que le club et ceux qui y travaillent ont subi à cause du nain hormoné qui doit la vie au Barça », accusait-il. Pour Román, Lionel Messi n'a pas montré son amour pour le club qui lui a tout donné. Le dirigeant expliquait à son président Barto que la star argentine n'aime pas se sacrifier comme certains en temps de crise. «Mais quand ça se passe mal, tu reçois le message : "président, baisse le salaire des autres, mais pas les nôtres, Luis Suarez et moi tu nous touches pas». Son désir était de voir Lionel Messi partir a été exaucé par la suite. Le joueur a quitté le FC Barcelone pour le PSG en août 2021.