Un nouveau drame frappe le monde du MMA. Tanner Marlow, un combattant professionnel de MMA de la Legacy Fighting Alliance (LFA) , a été tué lors d'une fusillade en Californie plus précisément à Bakersfield. Tanner Marlow et son agresseur identifié comme Jacob Malena n'ont pas survécu à la fusillade. Ils ont tous les deux perdu la vie. La police de Bakersfield a rapporté qu'un homme armé est entré dans la maison où Marlow séjournait la veille de Noël, et a également affirmé qu'au moment de l'agression, Marlow était également armé et se défendait.

L'agresseur aurait pénétré de force dans la maison de son ex-petite amie, où il aurait surpris le jeune combattant Marlow. Pour rappel, Marlow n'avait combattu que quatre fois au cours de sa courte carrière en MMA. Son dernier combat remonte à juin. Son agence et sa famille sont dévastés par la nouvelle. "Nous avons le cœur brisé par le décès tragique de notre frère de l'équipe Iridium, Tanner Marlow. Tanner reste dans les mémoires comme l'un des espoirs invaincus les plus prometteurs dans le sport du MMA et un père de famille très fier. Nous adressons nos sincères condoléances et nos prières à sa famille, ses amis et son équipe en ces moments difficiles." a déclaré Iridium Sports Agency, l'agence de Marlow .