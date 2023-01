Pendant de nombreuses années, la société française Orano anciennement appelée Areva, a exploité à grande échelle l'uranium du Niger. Ce pays de l'Afrique de l'Ouest possède certains des gisements les plus importants d'uranium au monde. Orano avait notamment installé un gigantesque complexe à Arlit pour exploiter son uranium. L'extraction de l'uranium sur le site d'Arlit a duré plus de 40 ans. La matière brute était destinée à alimenter les centrales nucléaires en France.

La mine a par la suite été fermée en 2021 mais les impacts de son exploitation continue de peser sur l'environnement et sur la santé des populations environnantes d'Arlit. Dans une vidéo diffusée sur Youtube, Bruno Chareyron, ingénieur en physique nucléaire au laboratoire de la Criirad (association de protection de l'environnement, spécialisée dans le risque nucléaire) a tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne la situation préoccupante à Arlit.

Selon le physicien, Orano, à travers sa filiale nigérienne Cominak a laissé à l'air libre environ 20 millions de tonnes de déchets sur le site minier d'Arlit. "La France est dans une stratégie de relance du nucléaire. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que nous ne savons pas gérer les déchets... ni à la fin du processus, ni au début, à la sortie des mines" a déclaré Bruno Chareyron qui a livré ses craintes face à un grand risque de pollution qui peut dégrader l'environnement et impacter dangereusement la santé des population.

Selon Chareyron, près de 100000 personnes sont directement concernées par cette problématique à Arlit. "Nos analyses, au laboratoire de la Criirad montrent que la radioactivité de ces déchets est de l'ordre de 450 000 becquerels par kilo. Ils contiennent des métaux lourds radioactifs dont certains sont très toxiques, par ingestion ou par inhalation. Ce type de déchets, vu leur niveau de radioactivité et leur durée de vie, aurait absolument dû être mis dans des containers étanches pour être placés ensuite sur un site qui garantit un confinement à très long terme. Ce qui n'a pas du tout été le cas" affirme le scientifique français. Cominak a pour sa part affirmé que les déchets actuellement présents sur la mine d'Arlit ne présentent pas de danger et que des équipes sont sur place pour effectuer des contrôles réguliers. La société assure avoir réalisé des tests qui n'ont rien montrer d'inquiétants. Cependant, Bruno Chareyron ne croît pas un seul instant à cette version et indique ceci : "Dès lors que les résultats d'un industriel sont ses propres résultats, l'expérience nous a montré qu'on ne peut pas leur faire confiance"