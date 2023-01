Le Nigéria verra officiellement sa propre usine de raffinerie ouvrir ses portes dans quelques jours. Cette dernière sera officiellement inaugurée par l’homme le plus riche du pays et d’Afrique, Aliko Dangote, le 24 janvier 2023. Il s’agit de la plus grande raffinerie du continent africain et la sixième sur le plan international. Par ailleurs, le lancement officiel sera présidé par le chef de l’État nigérian Muhammadu Buhari. Il faut dire que la raffinerie donnera un gros avantage au Nigéria, sur le plan économique, en lui permettant de diminuer le volume de produits pétroliers raffinés importés. D’après l’agence Fitch, il s’élève à 13 milliards de dollars, en 2021.

Le coût a atteint les 19 milliards de dollars

L’usine permettra de mettre un terme à cette situation qui porte fortement atteinte aux recettes en devises du pays. La nouvelle raffinerie donnera également l’avantage au Nigéria d’être à l’abri des problèmes au niveau des chaînes d’approvisionnement mondiales en hydrocarbures. Notons que la construction de l’infrastructure avait été lancée en 2016 et son coût a énormément augmenté pour atteindre les 19 milliards de dollars. Pour rappel, l’inauguration de la raffinerie interviendra moins d’un an après la mise en activité de la deuxième plus grande usine d’engrais au monde basée au Nigéria.

Il s’agit de l’usine de production d’urée et de fabrication d’engrais, Dangote Fertilizer, qui est établie dans la zone franche de Lekki dans l'État de Lagos et se situe sur 500 hectares. Selon les propos de son patron, Aliko Dangote, l’entièreté de la production d’engrais sera destinée aux marchés africains et étrangers. « La nouvelle usine rendra le Nigeria autosuffisant dans la production d’engrais avec une capacité excédentaire pour exporter vers d’autres marchés africains et certains marchés comme les États-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique » avait-il déclaré.