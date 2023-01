C'est une annonce inattendue en Nouvelle-Zélande. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré qu'elle démissionnait alors même qu'une élection est attendue pour le mois d'octobre de cette année. Pour rappel, Jacinda Ardern est devenue la plus jeune femme chef de gouvernement au monde quand elle a été élue Première ministre. Elle avait 37 ans. «Je ne pars pas parce que je crois que nous ne pouvons pas gagner les élections, mais parce que je crois que nous le pouvons et que nous le ferons, et nous avons besoin d'une nouvelle équipe pour relever ce défi» a-t-elle affirmé pour éviter d'affaiblir encore plus son parti.

« Je pars, car un rôle aussi privilégié implique des responsabilités. La responsabilité de savoir quand vous êtes la bonne personne à diriger et aussi quand vous ne l'êtes pas. Je sais ce que ce travail demande. Et je sais que je n'ai plus assez dans le réservoir pour lui rendre justice. C'est aussi simple que ça... Je suis humaine, les politiciens sont humains. Nous donnons tout ce que nous pouvons aussi longtemps que nous le pouvons. Et puis c'est l'heure. Et pour moi, il est temps... Ces cinq années et demie ont été les plus épanouissantes de ma vie. Mais cela a également eu ses défis – parmi un programme axé sur le logement, la pauvreté des enfants et le changement climatique, nous avons rencontré un… événement terroriste domestique, une catastrophe naturelle majeure, une pandémie mondiale et une crise économique...J'espère laisser les Néo-Zélandais avec la conviction que vous pouvez être gentil, mais fort, empathique mais décisif, optimiste mais concentré. Et que vous pouvez être votre propre genre de leader – quelqu'un qui sait quand il est temps de partir », a entre autres déclaré Mme Ardern.