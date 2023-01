Depuis le mois de Février de l'année dernière, l'Ukraine est au centre de toutes les attentions. A cette époque là, La Russie de Vladimir Poutine a lancé une offensive en Ukraine après avoir reconnu les régions séparatistes. L'Ukraine a dès le début su compter sur le soutien des occidentaux. Des organisations occidentales ont affiché clairement leur soutien et certains pays se sont engagés à fournir une aide au pays pour contrer la Russie. L'OTAN est une des organisations qui ne cachent pas son soutien au pays de Zelensky. Mais le soutien que lui apporte l'alliance est insuffisant à en croire le numéro un ukrainien.

Volodymyr Zelensky, le président ukrainien ne semble pas être satisfait du soutien que lui apporte l'Organisation du traité de l'Atlantique nord(OTAN). A en croire le chef de l'Etat ukrainien, l'alliance qui montre son soutien à son pays ne fait pas assez et devrait faire plus. C'est ce qu'il a laissé entendre lors d'une dernier déclaration. "Le simple soutien à l'Ukraine sous la forme d'une rhétorique de la porte ouverte ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant pour motiver notre État et, pour être plus précis, ce n'est pas suffisant pour motiver nos soldats", a souligné M. Zelensky.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui bénéficie du soutien de la plupart des pays occidentaux a, au cours de sa déclaration, dit ce que l'alliance pourrait faire pour montrer encore plus son soutien en prenant l'exemple de l'Union Européenne qui a fait un geste encourageant à l'en croire. "Nous attendons des mesures beaucoup plus fortes. Nous attendons plus qu'une simple porte ouverte. Des choses comme la candidature à l'UE sont motivantes", a déclaré l'homme fort de Kiev. Il a ajouté que son pays ne peut pas se nourrir "de promesses".