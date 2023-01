Deux personnes sont décédées ce dimanche 1er janvier 2023 après avoir été percutées par un train. L'accident a eu lieu sur la ligne de circulation du train express régional (TER) entre Saverne et Strasbourg. Les circonstances du décès ne sont pas connues mais une enquête est ouverte par la gendarmerie. Les deux personnes tuées par le train sont un homme âgé de 40 ans et un enfant dont l'âge n'est pas identifié. Ils ont été percutés par le TER aux environs de 20h30, le jour de la célébration du nouvel an dans le Bas-Rhin « en lisière de forêt » selon l’AFP.

« C’est un endroit où il n’y a pas de barrière, mais il n’y a pas de route, il faut vraiment vouloir y aller », a déclaré Jean-Marc Dierse, le maire de Bernolsheim. Les victimes ont reçu les premiers soins des pompiers qui ont tenté en vain de les réanimer. Malheureusement, ils n'ont pas survécu au choc de l'accident. Le média l'Alsace a révélé que le train transportait 118 passagers qui s'en sont sortis sains saufs acheminés par des cars. Les circonstances de l'accident ne sont pas connues mais les autorités de la région n'écarte pas l’hypothèse d’un suicide puisque les deux victimes ont été percutés en pleine voie. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour en obtenir les causes.