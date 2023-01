La situation au Mali inquiète plusieurs experts mandatés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. En effet, ces derniers ont réclamé, ce mardi 31 janvier 2023, une enquête « indépendante imminente » sur les éventuels « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » qui auraient été commis par les mercenaires de la société privée russe Wagner et les forces de sécurités maliennes. Dans un communiqué, les experts ont dit avoir reçu depuis 2021, plusieurs récits qui font part d’abus commis par ces derniers sur le sol malien.

Des « détentions arbitraires et de disparitions forcées »

Dans le document, ils confient avoir reçu « des récits persistants et alarmants d'exécutions horribles, de charniers, d'actes de torture, de viols et de violences sexuelles, de pillages, de détentions arbitraires et de disparitions forcées perpétrés par les forces armées maliennes et leurs alliés dans la région de Mopti et ailleurs, dans le contexte des hostilités en cours ». Notons que la présence de la société militaire Wagner au Mali est vue d’un mauvais œil par les occidentaux. Ainsi, plusieurs pays ont dénoncé cette présence, même si les autorités maliennes avaient depuis parlé de collaboration avec l’armée russe.

L’année dernière, la sous-secrétaire d'État américaine, Victoria Nuland, s’était rendu dans le Sahel. Elle avait déclaré que « la junte malienne a fait venir Wagner et le terrorisme a empiré de façon considérable' ». Selon elle, « la faculté des États-Unis à aider le Mali sur le front sécuritaire est fortement restreinte » à cause du régime de Bamako, parce que les lois américaines ne favorisent pas beaucoup la coopération avec des gouvernements issus d'un putsch. Par ailleurs, elle avait ajouté que : « Le choix qu'a fait le Mali d'être de mèche avec Wagner » n'arrange pas les choses.