Cela fait plus de dix mois maintenant que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Plus de 10 mois donc que les forces armées des deux pays s'affrontent sur le terrain et que des victimes continuent d'être dénombré dans ce conflit de part et d'autre. Depuis le début du conflit, plusieurs voix avaient appelé à la résolution de la crise par la voix diplomatique. La Turquie de Recep Tayyip Erdoğan avait même organisé des pourparlers entre les deux pays mais cela n'avait pas abouti à de grandes décision. Ce mercredi, plusieurs médias ont annoncé que le président Erdogan allait encore tenté une médiation.

La Turquie d'Erdogan joue la médiation sur le dossier ukrainien. L'offensive qui a démarré l'année dernière se poursuit cette année 2023 avec de nombreux dégâts. Le président Erdogan a décidé d'essayer de ramener les dirigeants des deux pays frères qui s'affrontent sur le terrain à la table de négociation. Il va s'entretenir avec ses homologues des deux pays. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi plusieurs médias occidentaux. Un des conseillers du président Erdogan a réagi sur le sujet. "C'est quelque chose que seule la Turquie peut faire", a déclaré Ibrahim Kalin, un haut conseiller d'Erdogan.