La commission nationale électorale indépendante du Nigeria ne compte pas remettre à plus tard les élections qui doivent se dérouler le 25 février, a déclaré mardi le chef de la commission Mahmood Yakubu lors de son intervention à Chatham House. "La Commission électorale n’envisage pas de remettre à plus tard les élections générales. Nous travaillons pour que les élections se déroulent dans les délais impartis", a-t-il déclaré relayé par Reuters. Mahmood Yakubu a ajouté que les élections auraient également lieu dans des camps de personnes déplacées.

La semaine dernière, Mahmood Yakubu a alerté sur des problèmes de sécurité dans certaines parties du pays qui pourraient entraîner l’annulation des élections. Ses déclarations concernaient en premier lieu les élections législatives. Mahmood Yakubu a critiqué certains gouverneurs qui intimidaient des opposants politiques et détruisaient des tracts de certains partis d’opposition. Selon la BBC, dans 15 États nigérians sur 36 on recense des signes de tension parmi les électeurs ce qui pourrait engendrer le chaos au prochaines élections.

Les élections présidentielles et législatives doivent se dérouler au Nigéria le 25 février prochain. Les représentants de 18 partis sont candidats au poste de président du pays. Parmi les favoris, on distingue l’ancien gouverneur de Lagos Bola Tinubu qui représente le parti au pouvoir Congrès de toutes les forces progressistes et l’ancien vice-président Atiku Abubakar représentant le parti d’opposition Populaire et démocratique. (Tass)