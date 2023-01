Des responsables américains ont mis en garde la Turquie contre tout soutien aux compagnies aériennes russes qui utilisent des avions fabriqués aux États-Unis, selon un article du Wall Street Journal. Les fonctionnaires américains ont prévenu que les Turcs risquaient des sanctions, comme des peines de prison, des amendes ou des pertes de privilèges d'exportation, s'ils fournissaient de l'entretien ou des pièces détachées pour des avions américains destinés à la Russie et à la Biélorussie, violant ainsi les règles d'exportation introduites en 2022.

Cette pression sur Ankara est considérée comme un test pour savoir si les États-Unis et leurs alliés peuvent réussir à isoler la Russie à long terme, indique le journal. Le ministère turc des Affaires étrangères n'a pas commenté ces informations. Pour rappel, la Turquie n'a pas jusque-là adopté une politique clairement anti-russe malgré les sanctions énormes mises en place par les USA et leurs alliés. Les deux leaders russe et turc se sont rencontrés plusieurs fois depuis le début de la guerre. La dernière fois au Kazakhstan, ils ont discuté de différents sujets liés à l'actualité internationale. Selon les médias, le leader turc Recep Tayyip Erdoğan a promis de continuer à exporter des céréales ukrainiennes. De plus, il a mis en avant les bonnes relations économiques entre la Turquie et la Russie.

«La Russie et la Turquie vont certainement en déranger certains et les pays développés seront moins heureux» avait affirmé le président Recep Tayyip Erdoğan tout en narguant la presse internationale. Outre la crise en Ukraine, la Russie et la Turquie collabore dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Syrie. Ankara accuse les rebelles du PKK d'être des terroristes, et Poutine protège son allié Bachar el-Assad contre les terroristes de l'état islamique et d'al-qaeda.