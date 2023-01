Des passagers d'un avion de la compagnie Qatar Airways affrêté par Air Mauritius à La Réunion ont exigé de quitter l'appareil parce que leur vol accusait 12 heures de retard suite à une panne. Ils craignaient pour leur vie après avoir appris les nombreux incidents survenus sur cet avion. Après quelques temps de bras de fer avec le personnel qui ne cédait pas à leur demande, tout est entré dans l'ordre et le vol a eu lieu. C'était la panique totale chez les 300 passagers à bord d'un avion à l’aéroport Roland-Garros de Saint-Denis à La Réunion.

Ces derniers qui devaient voyager depuis 12h30 pour l'Ile Maurice avec la compagnie Air Mauritius ont dû rejoindre un autre appareil à cause d’un problème technique. Mais une fois embarqués dans cet avion de la compagnie Qatar Airways, ils ont appris que celui-ci rencontrait également des problèmes et devrait s'envoler avec beaucoup de retard. En effet, les pilotes faisaient divers essais techniques provoquant l’extinction et le rallumage des lumières de la cabine à plusieurs reprises. Les clients ont paniqué et ont alors exigé de descendre de l'appareil. Selon des témoins, des tests qui étaient effectués sur l'appareil ont causé des problèmes sanitaires sur des passagers. Des odeurs de carburant et de brûlure ont amené des enfants à pleurer et provoqué l'évanouissement d'une femme.

Une trentaine de passagers ont engagé un bras de fer avec le personnel pour redescendre de l'avion. Ils ont évoqué la panique et le traumatisme crées chez certains parmi eux à cause des nombreux incidents survenus sur l'avion. Ils ont eu peur pour leur vie et étaient prêts à quitter l'avion. Le personnel de l'appareil affrété par le transporteur mauricien a opposé un refus catégorique et réussi à calmer les clients. Le vol a finalement pris départ vers 23 heures, la panne étant réparée.