Au Bénin, pays mondialement reconnu comme le berceau du Vodoun, les divergences religieuses constituent un véritable facteur de division de certaines familles. Les ''nés de nouveau'' c'est-à-dire les chrétiens, considèrent leurs frères des religions traditionnelles comme des sorciers ou des personnes démoniaques. Cependant, à en croire le docteur en socio-anthropologie du développement Florent Hessou, les divinités des religions endogènes ont des équivalents dans le christianisme. Invité sur l'émission ''Bonjour Le Bénin'' de l'ORTB ce mardi 10 janvier 2023, journée nationale des religions traditionnelles, le docteur en socio-anthropologie du développement à l'Université d'Abomey-Calavi, Florent Hessou s'est prononcé par rapport au mauvais regard que portent les chrétiens sur les pratiques liées au Vodoun.

Selon lui, la vie humaine est étroitement liée aux divinités. ‹‹ Lorsqu'on parle du Vodoun, ça nous fait penser fondamentalement aux principaux éléments de la vie. Un être humain fonctionne selon ces éléments qui représentent Dieu et en même temps la Nature ››. Des explications de ce grand acteur de la culture béninoise, on peut comprendre que Sakpata, le dieu de la terre selon les religions traditionnelles, équivaut à l'ange Gabriel dans le christianisme. L'équivalent du dieu des eaux Tohossou est appelé saint Raphael. Dan, le dieu de l'air selon les religions traditionnelles, est appelé saint Uriel. Le dieu du feu Hêviosso équivaut à saint Michel chez les chrétiens. Alors, les adeptes du Vodoun et les chrétiens adorent le même Dieu mais de manière différente, a-t-il conclu.