Paris en forme, Lens en surprise de la saison, Rennes et Marseille au coude-à-coude et Lyon en mode renaissance, la deuxième partie de saison de Ligue 1 promet d’être épique. Mais, Paris peut-il seulement chuter ?

L’ogre parisien

Solide champion d'automne, le club parisien régale ses supporters. Capables d'accélérer le jeu dans des phases fermées, de basculer d'un côté à l'autre du terrain pour déséquilibrer l'adversaire, l'équipe est le probable futur champion de France.

Attention, la concurrence n’a pas dit son dernier mot !

Lens peut-il réaliser l’exploit ?

Troisième saison en Ligue 1 pour le promu 2019/2020, Lens n’a cessé de performer depuis son retour dans l’élite. Deux fois 7ème du championnat, les Nordistes n’ont concédé qu’une seule défaite en première partie de saison. Dauphin du champion d’automne, à seulement 5 points, ce duel emprunte tout au mythe de David contre Goliath. Un grand moment de sport, qui n’est pas sans rappeler le sacre du LOSC sur la saison 2020-2021, juste 1 petit point devant le géant parisien.

Toutefois, peuvent-ils faire un retour gagnant ? L’année du sacre de Lille, Lyon était champion d’automne, avec seulement 1 point d’avance sur le LOSC et le PSG. Les lensois peuvent-ils combler un écart qui leur demandera d’aligner 2 victoires de plus que Paris ? En tout cas, c’est un scénario de show à l’américaine, entre une équipe de cols bleus, dure au mal, solidaire, contre un grand favori, peuplé de stars.

Rennes, champion surprise ?

Le club breton, capable de gifler Arsenal 3-1 à domicile, de former des joueurs comme Dembélé, et de garder dans ses rangs un Martin Terrier courtisé à l’étranger, peut-il être la surprise de l’année ?Pensionnaire de Ligue 1 depuis 1994, savez-vous à quand remonte dernière fois que le Stade Rennais a terminé plus loin que la 10ème place en ligue 1 ? A la saison 2013-2014. Grand club de l’élite, mais discret dans ses résultats, le Stade Rennais pourrait bien bousculer la hiérarchie. Faut-il lui faire confiance et parier sur cette équipe ambitieuse ? Peut-être.

L’Olympique de Marseille, le club maudit ?

Deuxième plus grande ville de France, plus beau stade de football du pays, l’OM rêve de voler un titre à son ennemi de toujours : le Paris Saint-Germain. Pourtant, force est de constater que le chemin est difficile pour l’équipe phocéenne. Deuxième à 15 points du PSG sur le dernier exercice, deuxième à 12 points sur la saison 2019-2020, deuxième à 12 points sur la saison 2012-2013, Marseille n’aura jamais réussi à inquiéter Paris en 10 ans. Timide 4ème, à moins d’une encablure de Monaco, Lille et Lorient, Marseille ne semble déjà plus en capacité de réaliser l’exploit cette année. Avec 6 points de retard sur la deuxième place, synonyme d’accession directe à la Ligue des Champions, Marseille n’est d’ailleurs plus sûre de rien.

Lyon peut-il rêver d’Europe ?

Avec Laurent Blanc désormais à sa tête, l’Olympique Lyonnais se remet à espérer. Pourquoi pas un barrage de Ligue des champions pour l’un des plus grands clubs de l’histoire du championnat ? Peut-être parce qu’entre lui et la troisième place se dressent notamment Marseille, Monaco et Lille. Trois habitués des joutes de dernières journées, trois grands qui ne rêvent que d’une chose : voir Lyon sombrer.