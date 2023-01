Les principaux syndicats français ont appelé à une grève générale le 19 janvier pour exprimer leur opposition à une réforme des retraites dont les principales dispositions avaient été annoncées ce mardi par la première ministre française, Élisabeth Borne. Cette première journée doit "donner le départ d'une puissante mobilisation sur les retraites dans la durée", a déclaré à la presse le secrétaire général de la Confédération démocratique du travail, en lisant un appel commun des plus grands syndicats du pays, soulignant qu’ils n’étaient pas d'accord avec les changements proposés.

Au total, huit syndicats participent à la grève, qui sera accompagnée de grandes manifestations: la CFDT, la Confédération générale du travail (CGT), l'Unsa, la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Force ouvrière (FO), l'Organisation syndicale unitaire (FSU), la Confédération des employés (CFE-CGC) et Solidaires. Comme l'a précisé M. Berger, le 19 janvier ne sera que le premier jour de la grève, et le soir même, les syndicats ont l'intention de discuter de son évolution.

"Nous sommes tous déterminés à ce que cette loi ne passe pas", a déclaré à la presse Philippe Martinez, responsable du CGT. Lui et d'autres dirigeants syndicaux ont également signé un appel commun, faisant valoir que la réforme proposée par le gouvernement "frapperait de plein fouet les citoyens qui travaillent, en particulier ceux qui ont commencé à travailler tôt et les citoyens vulnérables dont l'espérance de vie est inférieure à la moyenne". Les syndicats affirment également que la réforme rendra la vie plus difficile à ceux qui perdent leur emploi avant la retraite et accroîtra les inégalités entre les hommes et les femmes. (Tass)