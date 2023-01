Une femme, Constance Marten, 35 ans et son mari Mark Gordon, 48 ans sont portés disparus depuis le début de l'année. La femme en lien avec la famille royale britannique portait un nouveau-né la dernière fois où elle a été aperçue avec son conjoint le 07 janvier 2023. Le média britannique BBC a rapporté ce jeudi 19 janvier que la police très inquiète a enclenché la recherche du couple.

La disparition de Constance Marten depuis quelques jours est préoccupante en Grande Bretagne. Âgé de la trentaine, elle est portée disparue depuis plusieurs semaines. La jeune dame est liée à la famille royale britannique par sa grand-mère, une filleule d'Elizabeth Bowes-Lyon, la reine mère et amie de la princesse Margaret, la soeur d'Elizabeth II. Elle a nouvellement accouché et l'aurait fait dans une voiture sans avoir recours aux soins hospitaliers. Mais elle a disparu des radars après son accouchement. La BBC a annoncé que la police se préoccupe de la disparition de Constance Marten âgée de 35ans et de son mari avec leur nouveau-né. Le média a rendu publique une vidéo d'une caméra de surveillance d'une bouche de métro près d'East Ham, à Londres où le couple a été aperçu le 07 janvier dernier. Il s'agit de la dernière fois que Constance a été vue sur le territoire britannique.

La police a lancé une enquête pour les retrouver. Elle a déclaré l'avoir enclenché pour "la sécurité et le bien-être du bébé". Selon ses premiers éléments, le couple semble volontairement se cacher. Il ne souhaiterait pas être retrouvé. Constance Marten et son époux aurait abandonné leur maison à Eltham depuis septembre 2022 et se serait mie sur la route en enchaînant les AirBnB. Le Guardian a publié ce mardi 18 janvier les clichés de leur voiture brûlée avec l'entièreté de leurs affaires. Par la suite, ils ont été vus en déplacement jusqu'à Liverpool en taxi. Il faut préciser que le mari de Constance Marten, Mark Gordon est un repris de justice qui a passé 20 ans de prison aux États-Unis.